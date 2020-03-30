Правительство повторно внесло в Раду представление о назначении глав Минфина и Минздрава
Премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения, а Сергея Марченко – на должность министра финансов. Верховная Рада с новой попытки может назначить двух руководителей ведомств.
Соответствующие проекты постановлений зарегистрировали на сайте парламента.
Важно Рада вновь соберется на внеочередное заседание в 16:00, – СМИ
В частности, под номером 3289 снова внесли проект постановления о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины. А проект о назначении Максима Степанова министром здравоохранения зарегистрировали под номером 3290.
К слову, ранее в Раде не хватило голосов для соответствующих кадровых изменений.
Основное о внеочередном заседании Рады
- Нардепы отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и главы Министерства финансов Игоря Уманского.
- Без руководителей остались такие ведомства: Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
Читайте также
-
Когда кандидаты слышали о круглосуточной работе, то отказывались, – Арахамия о новых назначенияхсегодня , 12:28
-
Игоря Уманского уволили с должности министра финансовсегодня , 14:26
-
В Севастополе привезли мощи и устроили массовые целования во время эпидемии коронавирусасегодня , 09:35
-
"Слуги народа" за Коломойского?сегодня , 13:30
-
Вы убиваете нас, – предприниматель эмоционально обратилась к власти из-за карантинасегодня , 12:21
-
Украинская власть поможет оккупированным территориям бороться с коронавирусомсегодня , 11:10