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      Правительство повторно внесло в Раду представление о назначении глав Минфина и Минздрава

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      Правительство повторно внесло в Раду представление о назначении глав Минфина и Минздрава / slovoidilo.ua

      Премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения, а Сергея Марченко – на должность министра финансов. Верховная Рада с новой попытки может назначить двух руководителей ведомств.

      Соответствующие проекты постановлений зарегистрировали на сайте парламента.

      Важно Рада вновь соберется на внеочередное заседание в 16:00, – СМИ

      В частности, под номером 3289 снова внесли проект постановления о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины. А проект о назначении Максима Степанова министром здравоохранения зарегистрировали под номером 3290.

      К слову, ранее в Раде не хватило голосов для соответствующих кадровых изменений.

      Основное о внеочередном заседании Рады

      • Нардепы отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и главы Министерства финансов Игоря Уманского.
      • Без руководителей остались такие ведомства: Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Верховная Рада Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Министерство здравоохранения Украины Новости политики
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