Правительство повторно внесло в Раду представление о назначении глав Минфина и Минздрава

Премьер-министр Денис Шмыгаль повторно внес кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения, а Сергея Марченко – на должность министра финансов. Верховная Рада с новой попытки может назначить двух руководителей ведомств.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрировали на сайте парламента.

Важно Рада вновь соберется на внеочередное заседание в 16:00, – СМИ

В частности, под номером 3289 снова внесли проект постановления о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины. А проект о назначении Максима Степанова министром здравоохранения зарегистрировали под номером 3290.

К слову, ранее в Раде не хватило голосов для соответствующих кадровых изменений.

Основное о внеочередном заседании Рады