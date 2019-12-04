Пенсионерам придется платить больше за доставку пенсии на дом: как выросли цены

В Украине вырастет стоимость доставки пенсий через отделения Укрпочты и почтальонов. Правительство приняло решение повысить тариф впервые за последние 15 лет. Отныне в городе он составит 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%.

Новые тарифы на услуги по выплате и доставке пенсий и денежных пособий помогут покрыть фактические расходы Укрпочты, написал в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Тарифы позволят Укрпочте удерживать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 миллионов украинцев,

– отметил он.

С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%. Действующие тарифы не менялись с 2004 года.

Владислав Криклий также добавил, что Укрпочта – крупная инфраструктурная компания, которая конкурирует на рынке почтово-логистических услуг, где условия должны быть равными для всех.

Более 4 миллионов украинцев, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью, получают пенсии и денежные выплаты через Укрпочту.

Что известно об отказе Укрпочты доставлять пенсии