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      Пенсионерам придется платить больше за доставку пенсии на дом: как выросли цены

      204 Читати новину українською
      Выросла цена на доставку пенсий / ukrinform.ua

      В Украине вырастет стоимость доставки пенсий через отделения Укрпочты и почтальонов. Правительство приняло решение повысить тариф впервые за последние 15 лет. Отныне в городе он составит 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%.

      Новые тарифы на услуги по выплате и доставке пенсий и денежных пособий помогут покрыть фактические расходы Укрпочты, написал в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

      Читайте также: На сколько выросла средняя пенсия в 2019 году: данные Пенсионного фонда

      Тарифы позволят Укрпочте удерживать многотысячную сеть отделений и обеспечивать предоставление всех необходимых современных услуг на территории всей страны, в частности в сельской местности, где проживает более 15 миллионов украинцев,
      – отметил он.

      С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%. Действующие тарифы не менялись с 2004 года.

      Владислав Криклий также добавил, что Укрпочта – крупная инфраструктурная компания, которая конкурирует на рынке почтово-логистических услуг, где условия должны быть равными для всех.

      Более 4 миллионов украинцев, в частности, более 800 тысяч людей с инвалидностью, получают пенсии и денежные выплаты через Укрпочту.

      Что известно об отказе Укрпочты доставлять пенсии

      • В конце октября 2018 года "Укрпочта" сообщила, что планирует отказаться от доставки пенсий и закрыть отделения в селах из-за нерентабельности.
      • Позже глава компании уточнил, что отделения продолжат работать при условии, если правительство повысит тариф на доставку пенсий.
      • После этого Кабмин предусмотрел 500 миллионов гривен дополнительного финансирования Укрпочты в проекте бюджета на 2019 год.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Владислав Криклий Пенсия Укрпошта
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