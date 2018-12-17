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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Телеканал новостей 24 Программы Экономика 24
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Правительство предложило полностью запретить ввоз автомобилей, произведенных в России

      Экономика 24 195 Читати новину українською

      Министерство экономического развития и торговли уже подготовило соответствующие проекты постановлений, которые предусматривают блокирование импорта новых российских машин. Пока что, несмотря на признание парламентом РФ страной-агрессором, авто из соседнего государства продолжают активно завозиться в Украину.

      Также в выпуске:

      Из-за увеличения объема вредных выбросов автомобилями парламентарии хотят установить штраф за эксплуатацию неисправной машины в размере 510 гривен. Контролировать вредность выбросов прекратили сразу после отмены обязательного технического осмотра транспортных средств.

      На украинских АЗС продолжает дешеветь бензин. За неделю стоимость топлива упала в среднем еще на одну гривну.

      Производство автомобилей в Украине продолжает сокращаться. Всего в 2018 году на автозаводах было собрано менее чем 5,5 тысяч легковушек и лишь 132 грузовика. В то же время производство автобусов увеличилось на 10%.

      Теги: Новости Украины Авто Украина – Россия імпорт Экономика 24
      Источник: 24 канал
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