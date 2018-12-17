Правительство предложило полностью запретить ввоз автомобилей, произведенных в России

Министерство экономического развития и торговли уже подготовило соответствующие проекты постановлений, которые предусматривают блокирование импорта новых российских машин. Пока что, несмотря на признание парламентом РФ страной-агрессором, авто из соседнего государства продолжают активно завозиться в Украину.

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Из-за увеличения объема вредных выбросов автомобилями парламентарии хотят установить штраф за эксплуатацию неисправной машины в размере 510 гривен. Контролировать вредность выбросов прекратили сразу после отмены обязательного технического осмотра транспортных средств.

На украинских АЗС продолжает дешеветь бензин. За неделю стоимость топлива упала в среднем еще на одну гривну.

Производство автомобилей в Украине продолжает сокращаться. Всего в 2018 году на автозаводах было собрано менее чем 5,5 тысяч легковушек и лишь 132 грузовика. В то же время производство автобусов увеличилось на 10%.