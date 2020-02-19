Правительство приняло решение об уменьшении промышленного загрязнения: что изменится

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, вводящий интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

Предприятия будут осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

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Что такое интегрированное разрешение?

Это перечень требований к объемам загрязнения и необходимых мер для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение.

Гончарук уверяет, что введение этого разрешения будет способствовать модернизации производства и внедрению новых наилучших доступных технологий. А также приведет к уменьшению промышленного загрязнения, улучшение состояния окружающей среды и здоровья людей.

Какие наказания предусмотрены для предприятий

Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения.

Отметим, что по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016 году в Украине загрязнения атмосферного воздуха привело к более чем 58 тысяч смертей. Загрязнения окружающей среды на глобальном уровне вызывает около 16% преждевременных смертей ежегодно.

Отметим, что ранее Правительство приняло решение о запуске Офиса контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге. Офис будет следить за крупнейшими предприятиями в городе. Также Офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в крупнейших промышленных регионах.