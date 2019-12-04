Правительство проведет аудит "Нафтогаза"

Кабмин принял решение провести аудиторскую проверку "Нафтогаза". Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал распоряжение о назначении проверки.

Об этом нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, сообщил в фейсбуке.

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Он также опубликовал распоряжение о назначении проверки.

"Назначить общество с ограниченной ответственностью "Делойт энд Туш Юкрейнинан сервисез компани" субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на 2019 – 2020 годы", – говорится в обнародованном распоряжении.

Я поставил вопрос Гончаруку по поводу смены руководства Нафтогаза. Премьер-министр заявил, что политического решения на смену руководства Нафтогаза нет. Поэтому, Коболев будет работать до конца своего контракта,

– написал Гончаренко.

Что говорили о смене руководства "Нафтогаза"

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза". Его слова опроверг министр экономики Тимофей Милованов, заявив, что Кабмин в ближайшее время не планирует никаких изменений в отношении руководства и наблюдательного совета компании.