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      Правительство проведет аудит "Нафтогаза"

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      Кабмин проведет аудит "Нафтогаза" / news.dtkt.ua

      Кабмин принял решение провести аудиторскую проверку "Нафтогаза". Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал распоряжение о назначении проверки.

      Об этом нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, сообщил в фейсбуке.

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      Он также опубликовал распоряжение о назначении проверки.

      "Назначить общество с ограниченной ответственностью "Делойт энд Туш Юкрейнинан сервисез компани" субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на 2019 – 2020 годы", – говорится в обнародованном распоряжении.

      Я поставил вопрос Гончаруку по поводу смены руководства Нафтогаза. Премьер-министр заявил, что политического решения на смену руководства Нафтогаза нет. Поэтому, Коболев будет работать до конца своего контракта,
      – написал Гончаренко.

      Что говорили о смене руководства "Нафтогаза"

      Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство государственных энергетических компаний, в частности "Нафтогаза". Его слова опроверг министр экономики Тимофей Милованов, заявив, что Кабмин в ближайшее время не планирует никаких изменений в отношении руководства и наблюдательного совета компании.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Тимофей Милованов Нафтогаз Алексей Гончаренко Алексей Оржель
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