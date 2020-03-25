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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Правительство расширило перечень видов деятельности, разрешенных во время карантина: список

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      Кабинет Министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности. Для этого соответствующие изменения внесли в ранее принятое постановление.

      О видах деятельности, которые все же решили позволить на время карантина, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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      Правительство на период карантина сняло запрет по таким видам деятельности:

      • оптовая торговля продуктами питания;
      • торговля ветеринарными препаратами;
      • проведение ветеринарной практики;
      • продажа кормов, пестицидов и агрохимикатов, а также семян и посевных материалов.

      Обязательным условием работы бизнеса в определенных отраслях является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий.

      Что известно о заседании Кабмина

      Правительство собралось 25 марта на внеочередное заседание. На нем приняли решение ввести на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, до 24 апреля продолжили общенациональный карантин.

      Также Кабмин постановил:

      • должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором людей и пропуском только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств;
      • привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Держпродспоживслужбы;
      • все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
      • оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Продукты Министерство экономического развития и торговли Сельское хозяйство Мир животных Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости Украины
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