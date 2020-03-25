Правительство расширило перечень видов деятельности, разрешенных во время карантина: список

Кабинет Министров расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности. Для этого соответствующие изменения внесли в ранее принятое постановление.

О видах деятельности, которые все же решили позволить на время карантина, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Правительство на период карантина сняло запрет по таким видам деятельности:

оптовая торговля продуктами питания;

торговля ветеринарными препаратами;

проведение ветеринарной практики;

продажа кормов, пестицидов и агрохимикатов, а также семян и посевных материалов.

Обязательным условием работы бизнеса в определенных отраслях является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Что известно о заседании Кабмина

Правительство собралось 25 марта на внеочередное заседание. На нем приняли решение ввести на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, до 24 апреля продолжили общенациональный карантин.

Также Кабмин постановил: