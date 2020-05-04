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      Правительство разрешило работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая: что известно

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      Летние площадки кафе и ресторанов с 11 мая откроются
      Летние площадки ресторанов откроют / galnet.fm

      Правительство с 11 мая разрешило работу заведений общественного питания на вынос. Также заработают летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом.

      Речь идет именно о заведениях, зарегистрированных, как операторах мощности. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, сообщает 24 канал.

      Советуем ознакомиться Правительство ослабит карантин: что откроется с 11 мая

      Глава правительства добавил, что это даст возможность местным властям и правоохранителям качественно контролировать соблюдение карантинных мер.

      Однако, пока полностью отменить карантин сейчас невозможно, отметил премьер Денис Шмыгаль. В случае, если полностью отменить все ограничения – усилия могут быть сведены на нет.

      Ослабление карантина в Украине: что откроют

      • парки и скверы;
      • салоны красоты и парикмахерские;
      • летние площадки кафе и ресторанов;
      • работу нотариусов и юристов
      • заведения бытового обслуживания граждан;
      • музеи и библиотеки;
      • тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
      • стоматологические кабинеты;
      • сервисы обслуживания бытовой техники;
      • возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей,
      • оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.
      • разрешили заведениям общественного питания реализовывать продукцию "через окошко" самовывоза.

      Смотрите видео заседания правительства 4 мая

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости политики
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