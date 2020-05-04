Правительство разрешило работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая: что известно

Правительство с 11 мая разрешило работу заведений общественного питания на вынос. Также заработают летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом.

Речь идет именно о заведениях, зарегистрированных, как операторах мощности. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, сообщает 24 канал.

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Глава правительства добавил, что это даст возможность местным властям и правоохранителям качественно контролировать соблюдение карантинных мер.

Однако, пока полностью отменить карантин сейчас невозможно, отметил премьер Денис Шмыгаль. В случае, если полностью отменить все ограничения – усилия могут быть сведены на нет.

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парки и скверы;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

работу нотариусов и юристов

заведения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей,

оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.

разрешили заведениям общественного питания реализовывать продукцию "через окошко" самовывоза.

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