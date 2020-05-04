Правительство разрешило работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая: что известно
Правительство с 11 мая разрешило работу заведений общественного питания на вынос. Также заработают летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом.
Речь идет именно о заведениях, зарегистрированных, как операторах мощности. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, сообщает 24 канал.
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Глава правительства добавил, что это даст возможность местным властям и правоохранителям качественно контролировать соблюдение карантинных мер.
Однако, пока полностью отменить карантин сейчас невозможно, отметил премьер Денис Шмыгаль. В случае, если полностью отменить все ограничения – усилия могут быть сведены на нет.
Ослабление карантина в Украине: что откроют
- парки и скверы;
- салоны красоты и парикмахерские;
- летние площадки кафе и ресторанов;
- работу нотариусов и юристов
- заведения бытового обслуживания граждан;
- музеи и библиотеки;
- тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
- стоматологические кабинеты;
- сервисы обслуживания бытовой техники;
- возобновление деятельности субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей,
- оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.
- разрешили заведениям общественного питания реализовывать продукцию "через окошко" самовывоза.
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