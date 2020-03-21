Правительство решило оставить Коболева в "Нафтогазе" еще на 4 года

Кабинет Министров Украины поддержал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым. Предыдущий контракт менеджера должен был закончиться уже 23 марта.

Новый контракт будет рассчитан еще на 4 года – до 22 марта 2024 года, говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.

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Им правительство обязало наблюдательный совет внести изменения в контракт Андрея Коболева и представить копию нового контракта до 30 марта 2020 года.

Распоряжение датировано 20 марта, а подписал его премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что известно об Андрее Коболеве?Андрей Коболев – глава правления НАК "Нафтогаз" еще с марта 2014 года. В компании начал свою работу еще в 2002 году на должности главного специалиста.



Когда Коболев возглавил компанию, она переживала самые трудные в своей истории времена, а ее чистые убытки в 2014 году составили 85 миллиардов гривен. Зато в 2019 году только за первые 9 месяцев "Нафтогаз" задекларировал более 21 миллиарда гривен чистой прибыли.



Именно под руководством Андрея Коболева, "Нафтогаз" смог отсудить у России деньги за свое имущество в аннексированном Крыму, а также 2,9 миллиарда долларов Стокгольмского арбитража.