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      Зеленский подписал изменения в закон о местном самоуправлении: что они предусматривают

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      Закон о местном самоуправлении - Зеленский подписал изменения
      Правительство сможет утверждать административно-территориальное устройство общин и территорий / uk.wikipedia.org

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал обновления закона о местном самоуправлении. Среди прочего предложенные изменения позволят Кабинету Министров вносить в парламент проекты о создании или ликвидации целых районов в пределах областей.

      Возможность правительства вносить новые проекты административного устройства Украины важна для продолжения децентрализации и проведения местных выборов в 2020 году. Об этом указано в объяснительной записке к законопроекту №2653.

      К слову Рада приняла изменения в закон о местном самоуправлении: подробности

      Какие изменения предлагает закон:

      • дает возможность правительству утверждать административно-территориальное устройство на уровне общин и районов;
      • вводит понятие административного центра и территории территориальной общины;
      • предлагает уполномочить Кабмин определять административные центры и территории территориальных общин, но только до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины;
      • позволяет подавать в Верховную Раду Украины проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

      Законопроект был зарегистрирован в Раде еще в декабре 2019 года. 17 января его приняли в первом чтении, а 16 апреля – во втором. Президент подписал его 8 мая.

      Что такое децентрализация?
      Фактически реформа предусматривает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления.

      Реформа децентрализации предполагает, что сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны получить широкие полномочия и достаточно денег, чтобы быть самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.

      В ходе создания ОТО немного нарушаются границы административных районов, которые сейчас существуют. Поэтому возможность их просмотра является необходимостью для продолжения реформы.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Президент Украины Верховная Рада Местное самоуправление Местные выборы 2020 Децентрализация
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