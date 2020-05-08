Зеленский подписал изменения в закон о местном самоуправлении: что они предусматривают

Президент Украины Владимир Зеленский подписал обновления закона о местном самоуправлении. Среди прочего предложенные изменения позволят Кабинету Министров вносить в парламент проекты о создании или ликвидации целых районов в пределах областей.

Возможность правительства вносить новые проекты административного устройства Украины важна для продолжения децентрализации и проведения местных выборов в 2020 году. Об этом указано в объяснительной записке к законопроекту №2653.

К слову Рада приняла изменения в закон о местном самоуправлении: подробности

Какие изменения предлагает закон:

дает возможность правительству утверждать административно-территориальное устройство на уровне общин и районов;

вводит понятие административного центра и территории территориальной общины;

предлагает уполномочить Кабмин определять административные центры и территории территориальных общин, но только до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины;

позволяет подавать в Верховную Раду Украины проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

Законопроект был зарегистрирован в Раде еще в декабре 2019 года. 17 января его приняли в первом чтении, а 16 апреля – во втором. Президент подписал его 8 мая.

Что такое децентрализация?

Фактически реформа предусматривает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления.



Реформа децентрализации предполагает, что сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы должны получить широкие полномочия и достаточно денег, чтобы быть самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.



В ходе создания ОТО немного нарушаются границы административных районов, которые сейчас существуют. Поэтому возможность их просмотра является необходимостью для продолжения реформы.