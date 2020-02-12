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      Правительство создало Долговое агентство: для чего оно нужно

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      Гончарук рассказал о появлении Долгового агентства / 24 канал

      Кабинет Министров пытается эффективнее управлять госдолгом. Для этого создали Долговое агентство, которое будет делать все, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.

      О появлении агентства и его возможностях рассказал в телеграме премьер-министр Алексей Гончарук.

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      Ожидаем, что Долговое агентство будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты управления государственным долгом,
      – написал Гончарук.

      По его словам, за 2019 год Украина сэкономила примерно 19 миллиардов гривен расходов по обслуживанию государственного долга. Это обеспечила успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом.

      Однако после создания агентства правительство ожидает еще лучших результатов.

      Премьер также добавил, что Долговое агентство является условием выполнения Плана действий правительства по сокращению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает за рубежом, в частности в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Швеции.

      Обратите внимание! По состоянию на начало 2020 года государственный долг уменьшился на 170,2 миллиарда гривен, до уровня 1 998,3 миллиарда гривен.И составил 50% от валового внутреннего продукта.

      держборг
      Государственный долг / Инфографика 24 канал

      Что такое госдолг? Это сумма непогашенных займов, которые страна брала в долг для определенных целей. Например, для финансирования дефицита бюджета, невыплаченных процентов по обслуживанию займов, а также предоставленных гарантий по обязательствам других государственных структур. Государственный долг состоит из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Украины Министерство финансов Украины Деньги госдолг
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