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      Правительство создаст стабилизационный фонд для преодоления последствий коронавируса: детали

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      Кабинет Министров Украины решил создать общий стабилизационный фонд для преодоления последствий коронавирусной инфекции. Сегодня состоялось селекторное совещание с участием Президента Украины, губернаторов, руководителей министерств и мэров.

      Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале. Он также призвал руководителей областей сформировать списки своих нужд до следующего селекторного совещания.

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      Мы, как правительство, работаем 24 часа в сутки, чтобы обезопасить страну от распространения инфекции. Ведь мы видим что количество больных, к сожалению, будет расти,
      – признал глава правительства.

      Также правительство начинает мониторинг, чтобы делать пропорциональное заказ, прогноз и распределение товаров медицинского назначения по областям.

      Что известно о нехватке тестов и медсредств для противодействия коронавируса

      • 20 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 миллионов тестов из Китая.
      • Из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью Covid-19.
      • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина столкнулась с серьезной конкуренцией между странами за медицинские средства, оборудование и даже за врачей, которые будут работать в условиях карантина. По его словам, правительство контактирует со всеми странами и международными организациями по решению вопроса обеспечения украинцев всем необходимым.
      • Из-за ситуации с коронавирусом Кабинет Министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.
      • Так, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.
      • Кроме того, Правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса по Украине. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.

      карантин
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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