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Правительство США ожидает раскрытия убийства журналиста Шеремета

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Правительство США ожидает раскрытия убийства журналиста Шеремета
Правительство США ожидает раскрытия убийства журналиста Шеремета / Фото из открытых источников

Посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что с нетерпением ждет правосудия в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает посольство в Twitter.

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"Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа", – говорится в сообщении.

Напомним, два года назад в Киеве убили известного журналиста Павла Шеремета, который последние годы жил и работал в Украине. Расследование этого умышленного убийства, которое произошло 20 июля 2016 года, длится до сих пор.

Теги: Новости Украины Новости США Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Жертвы СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
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