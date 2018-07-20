Правительство США ожидает раскрытия убийства журналиста Шеремета

Посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что с нетерпением ждет правосудия в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает посольство в Twitter.

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"Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа", – говорится в сообщении.

Amb. Y: “This morning Ukrainians marked the second anniversary of the assassination of journalist Pavel Sheremet. I look forward to the day when justice is served for Pavel’s family, friends, and the Ukrainian people.” pic.twitter.com/UhvvY7Ec6Z — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 липня 2018 р.

Напомним, два года назад в Киеве убили известного журналиста Павла Шеремета, который последние годы жил и работал в Украине. Расследование этого умышленного убийства, которое произошло 20 июля 2016 года, длится до сих пор.