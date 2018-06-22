Правительство США представило новый план реорганизации выбранных ведомств

В четверг, 21 июня, правительством США были обнародованы планы по реорганизации выбранных ведомств и федеральных программ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы брифинга Административно-бюджетного управления Белого дома.

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Отмечается, что планы правительства Соединенных Штатов предусматривают объединение министерств образования и труда, а также реформирование министерства здравоохранения и социальных служб, предоставление ему дополнительных полномочий.

Эти усилия наряду с недавними исполнительными указами, касающимися федеральных профсоюзов, являются на данный момент крупнейшими составными частями нашего плана по "осушению болота",

– отметил директор АБУ Мик Малвени.

Добавим, что речь идет о неоднократных заявлениях президента США Дональда Трампа – "осушить болото" вашингтонской бюрократии, сократить численность аппарата федерального правительства страны, а также повысить эффективность его работы.

Предложенный АБУ план реорганизации указанных ведомств разрабатывался в течение 14 месяцев во главе с Миком Малвени. Директор АБУ убежден, что федеральное правительство забюрократизировано и непрозрачно и, как следствие, не эффективно.

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АБУ предлагает создать министерство образования и трудовых ресурсов. Что же касается дополнительных полномочий министерства здравоохранения и социальных служб, то здесь планируется передать под его контроль снабжение малообеспеченных слоев населения продовольственными талонами. Также министерство планируют переименовать в министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Сейчас описанной программой занимается министерство сельского хозяйства. Отмечается, что на реализацию плана выделена значительная часть федерального бюджета.