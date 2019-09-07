Правительство технократов постепенно входит в курс дел, – Гончарук о первых днях работы Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обнародовал в своем фейсбуке сообщение, где объяснил, что важного произошло в работе правительства в последние дни. А также заверил украинцев, что "все будет хорошо".

Сначала премьер Гончарук объяснил, почему долго ничего не писал в соцсетях: "Запуск работы правительства за неделю до визита миссии МВФ, накануне переговоров с россиянами по транзиту газа и за 6 недель до отопительного сезона – это та еще задачка".

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Несмотря на это, "если коротко – пока все движется очень хорошо", – написал премьер-министр.

Руководитель украинского правительства выделил четыре важных момента прошлых нескольких дней в работе правительства:

► "Ежедневно в команду присоединяются десятки крутых, профессиональных и честных людей. Становится проще".

► "Ежедневно мы убираем из системы десятки людей, которые представляли в органах власти интересы отдельных групп влияния".

► "Национальный банк снизил ставку рефинансирования для банков на 0,5%. За 1,5 месяца кредиты должны стать дешевле еще хотя-бы на 1%".

► "Авторитетное рейтинговое агентство Fitch подняло кредитный рейтинг Украины до "B": доверие к Украине в мире возвращается".

Конечно, каждый день нам "прилетают" какие-то тактические проблемы, но мы с ними справляемся. Правительство технократов постепенно входит в курс дел. Все будет хорошо,

– заверил Алексей Гончарук.

В конце сообщения премьер попросил не обижаться тех, кому он не ответил в частных сообщениях: "Я веду свою страницу лично. Обработать сотни сообщений, которые приходят за день просто не успеваю физически. Но я что-то придумаю".

Алексей Гончарук: что надо знать о Премьер-министре Украины – в материале 24 канала.

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