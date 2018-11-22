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      Правительство учредило стипендии Героев Небесной Сотни: кто может претендовать на них

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      Правительство основало стипендии Героев Небесной Сотни
      Правительство основало стипендии Героев Небесной Сотни / 5.ua

      В Украине каждый год 25 молодых ученых будут получать стипендии в честь Героев Небесной Сотни. Соответствующее постановление одобрило правительство 21 ноября.

      Об этом сообщил Правительственный портал.

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      Стипендии молодым ученым будут назначать ко Дню Достоинства и Свободы, сроком на один год за весомый вклад в развитие демократических гуманистических ценностей в сфере науки и образования, и укрепление международного авторитета Украины в пяти номинациях. Стипендии назвали в честь Дмитрия Максимовича, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка и Юрия Поправки.

      Размер стипендии — два прожиточных минимума (около 3,5 тысяч гривен).

      Известно, что претендовать на стипендии смогут ученые до 35 лет с весомыми научными достижениями по своему направлению. В частности, важны наличие монографий, научных статей, документов на интеллектуальную собственность. Более того, будут учитывать активную гражданскую позицию.

      Стипендиатов будут выбирать конкурсом. В состав конкурсной комиссии войдут как представители научного сообщества, так и семей Героев Небесной Сотни.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Деньги Евромайдан студенты Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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