Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина: детали
Кабинет Министров Украины установил помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.
Депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі опублікував постанову Кабміну.
Важливо Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки
Що встановив уряд:
- у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;
- в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);
- сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;
- роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом 6 місяців, що передують даті скорочення діяльності;
- роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.
Раніше Кабмін збільшив мінімальну допомогу по безробіттю у період карантину через коронавірус з 650 гривень до 1000 гривень. Хто може її отримати – читайте тут.
Зверніть увагу, що уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня.
Що відомо про безробіття в Україні
- За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей.
- Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра ж набагато більшою.
- Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.
- Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.
- Уряд обіцяє, що в найближчий час запрацюють й інші інструменти для боротьби з безробіттям.
Що відомо про безробіття в Україні / Інфографіка 24 каналу
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