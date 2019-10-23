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      Правительство утвердило новый прогноз относительно ВВП, инфляции и курса гривни: детали

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      Алексей Гончарук на брифинге рассказал о сценарии для Украины
      Алексей Гончарук на брифинге рассказал о сценарии для Украины / Правительственный портал

      Кабинет министров Украины утвердил макропоказатели на 2020-2022 годы. Доллар в 2020 году будет стоить около 27 гривен.

      Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге рассказал о двух главных сценарии, согласно которым Украина может развиваться в 2020 году.

      Обратите внимание: Бояться ли украинцам нового экономического кризиса?

      Базовый сценарий №1:

      Рост ВВП в 2020 году – 3,7% (предыдущий прогноз – 3,3%), в 2021 году – на 3,8% (сохранился), в 2022 году – на 4,1% (сохранился).

      Инфляция (декабрь до декабря) в 2020 году – 5,5% (предыдущий прогноз – 6%), в 2021 – 5,3% (предыдущий прогноз – 5,7%), в 2022 – 5,1% (предыдущий прогноз – 5,3%).

      Средняя номинальная зарплата работников на конец 2020 года прогнозируется на уровне 12 497 гривен, на конец 2021 – 14 187 гривен, на конец 2022 – 16 014 гривен.

      Среднегодовой курс гривны в 2020 году – 27,0 грн/долл (было 28,2 грн/долл).

      Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течении года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

      Если в Украине будет вестись реальная борьба с коррупцией, экономика может вырасти на 4,8% в следующем году. Это тоже реалистичный прогноз,
      – сказал Гончарук.

      Сценарий №2:

      В 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, в 2022 году – на 6,5%.

      Инфляция – 5,8% в 2020 году, 5% – в 2021 году, 5% – в 2022 году.

      Среднегодовой курс гривны в 2020 году – 24,8 грн/долл.

      Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

      Важно: Всемирный банк прогнозирует развитие экономики Украины

      Какие были прогнозы относительно роста экономики в Украине?

      Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3%. В то же время, украинская экономика будет расти: в 2019 году вырастет на 3%, а в 2020 – еще на 3%.


      Бюджет 2020 / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Бюджет Инфляция ВВП
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