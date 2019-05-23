Правительство утвердило порядок проверки субсидий и социальных выплат

Кабинет министров Украины утвердил порядок проверки получателей субсидий и других социальных выплат.

Проверки будут проводить для того, чтобы государственную помощь получали лишь те граждане, которые в ней нуждаются. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины.

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Что будут проверять государственные органы? Информацию о гражданах, которая влияет на решение о выплате социальной помощи.

Для чего будут проверять получателей социальных выплат? Для того, чтобы уменьшить злоупотребления при получении социальных выплат, а также коррупцию в процессе назначения таких выплат.

В правительстве объяснили, что это решение поможет развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повышению адресности государственных выплат и оптимизации бюджетных расходов.

Стоит отметить, что правительство урегулировало вопросы защиты персональной информации граждан. Дело в том, что ранее суды отменяли проведение проверки получателей социальных выплат именно из-за нарушения защиты персональных данных.

Что такое субсидия?

Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.