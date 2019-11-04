Правительство уволило главу Космического агентства Украины: что известно о Павле Дегтяренко
Кабинет министров уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко. Он отработал на этой должности два года из пяти.
Об этом говорится на сайте Кабинета министров.
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Что известно о Павле Дегтяренко?
Дегтяренко родился в Черкасской области 6 сентября 1962 года в городе Смела. В 1979 году окончил Винницкую среднюю школу №2, в 1985 году – Ленинградский военно-механический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов".
С июля 1985 года Дегтяренко работал на госпредприятии "Конструкторское бюро "Южное". Прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения ГП "КБ "Южное" по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов.
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Дегтяренко работал над:
– разработкой и испытаниями ракеты 15А18М;
– реализацией международных космических проектов "Морской старт" и "Наземный старт" на базе ракеты-носителя "Зенит";
– выполнением коммерческого контракта между ГП "КБ "Южное" и американской компанией Orbital по созданию ракеты-носителя "Антарес";
– созданием элементов стартового комплекса совместного украино-бразильского проекта космического носителя "Циклон-4";
– проектированием, разработкой конструкторской документации, испытанием и постановкой на производство различных модификаций троллейбусов марки "ЮМЗ";
– разработкой городских троллейбусов и автобусов с низким уровнем пола.