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      Правительство уволило главу Космического агентства Украины: что известно о Павле Дегтяренко

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      Павел Дегтяренко
      Павел Дегтяренко / КБ "Южное"

      Кабинет министров уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко. Он отработал на этой должности два года из пяти.

      Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

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      Что известно о Павле Дегтяренко?

      Дегтяренко родился в Черкасской области 6 сентября 1962 года в городе Смела. В 1979 году окончил Винницкую среднюю школу №2, в 1985 году – Ленинградский военно-механический институт по специальности "Двигатели летательных аппаратов".

      С июля 1985 года Дегтяренко работал на госпредприятии "Конструкторское бюро "Южное". Прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения ГП "КБ "Южное" по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов.

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      Дегтяренко работал над:

      – разработкой и испытаниями ракеты 15А18М;

      – реализацией международных космических проектов "Морской старт" и "Наземный старт" на базе ракеты-носителя "Зенит";

      – выполнением коммерческого контракта между ГП "КБ "Южное" и американской компанией Orbital по созданию ракеты-носителя "Антарес";

      – созданием элементов стартового комплекса совместного украино-бразильского проекта космического носителя "Циклон-4";

      – проектированием, разработкой конструкторской документации, испытанием и постановкой на производство различных модификаций троллейбусов марки "ЮМЗ";

      – разработкой городских троллейбусов и автобусов с низким уровнем пола.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Космос
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