Правительство выделило деньги на строительство стадиона для крымской команды
Футбольный клуб "Таврия" получит 10 миллионов гривен на строительство стадиона.
Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины, информирует пресс-служба симферопольцев в Facebook.
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Строительство стадиона происходит в Бериславе Херсонской области. Арена станет временным домом для второлиговой "Таврии".
Выделенные правительством деньги – это только 25% от необходимой суммы. Часть денег "Таврии" также предоставит УЕФА по программе "Хет-трик".
Отметим, что распоряжение о выделении 10 миллионов гривен пока не опубликовано на правительственном сайте.
Источник: 24 Канал
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