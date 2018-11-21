Правительство выделило деньги на строительство стадиона для крымской команды

Футбольный клуб "Таврия" получит 10 миллионов гривен на строительство стадиона.

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины, информирует пресс-служба симферопольцев в Facebook.

Читайте также: Порошенко заявил, что в Херсоне построят стадион для крымской футбольной команды

Строительство стадиона происходит в Бериславе Херсонской области. Арена станет временным домом для второлиговой "Таврии".

Выделенные правительством деньги – это только 25% от необходимой суммы. Часть денег "Таврии" также предоставит УЕФА по программе "Хет-трик".

Отметим, что распоряжение о выделении 10 миллионов гривен пока не опубликовано на правительственном сайте.