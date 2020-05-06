Правительство выделило дополнительные 3 миллиарда гривен на борьбу с COVID-19: куда пойду деньги

Кабинет Министров выделил 3 миллиарда 132 миллиона гривен, которые пойдут на борьбу с коронавирусом в Украине. Это дополнительные средства, которые в первую очередь пойдут на обеспечение медиков.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 6 мая. В настоящее время документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Он также пояснил, на что потратят эти средства.

Выделенные деньги пойдут на:

обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;

закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19 (в частности, речь идет о расходах лабораторных центров Мниздрава Украины, Центр общественного здоровья и Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова)

заработную плату медицинских и других работников лабораторных центров Мниздрава Украины за март – июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни.

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Обратите внимание! В Украине создан Фонд для борьбы с COVID-19. В нем заложены средства на сумму свыше 65 миллиардов гривен. Эти деньги должны идти на закупку медицинских товаров, работ и услуг, доплаты медикам и работникам критической инфраструктуры и на поддержку пенсионеров.