06:19
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Правительство выделило почти 440 миллионов гривен для восстановления дорог в Луганской области

      5 Читати новину українською
      Для ремонта дорог Луганщины выделено почти 440 миллионов гривен
      Для ремонта дорог Луганщины выделено почти 440 миллионов гривен / Фото из открытых источников

      В государственном бюджете на строительство, восстановление и ремонт дорог местного значения в Луганской области выделена сумма в размере 439 924 миллионов гривен.

      В Луганской ОГА отметили, что из этой суммы на мелкий ремонт и эксплуатационное содержание пойдет 113 093 000 гривен, на текущий средний ремонт – 190 969 000 гривен, а на капитальный ремонт – 135 861 000 гривен.

      Читайте также: В Киеве начал разрушаться еще один мост фото

      Капремонт улиц и дорог коммунальной собственности предусмотрено в Старобельске, Лисичанске, Северодонецке, Рубежном и Кременной.

      В перечень объектов капитального ремонта вошли мост через реку Айдар на автомобильной дороге Передельское – Айдар и водопропускных труб на автодороге Ганнусовка – Новороссошь.

      Напомним, что в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ украинские дороги планируют оборудовать шумовыми полосами.

      По словам представителя Минрегиона, в Украине такие шумовые полосы будут обустраивать на крупнейших трассах, дорогах первой и второй категорий. А именно на обочинах таких дорог и перед приближением к участку с повышенной опасностью.

      blog_ava
      Портить отношения с США – бессмысленно, – эксперт о скандальном заявлении Луценко
      сегодня
      189
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      сегодня , 00:03 Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      Ірина Шиба 96
      Главные новости 21 марта: бюллетени длиной в полэкватора и скандал вокруг заявления Луценко
      21 марта , 22:36 Главные новости 21 марта: бюллетени длиной в полэкватора и скандал вокруг заявления Луценко
      282
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 марта , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 574
      Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      21 марта , 20:02 Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      Яніна Ткачук 454
      Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      21 марта , 19:01 Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      491
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Запрет абортов в Украине: к чему это может привести
       20 апреля 2017 , 20:42
      Коноплянка тренируется по индивидуальной программе
       10 августа 2018 , 18:52
      Новый Hyundai Santa Fe 2019 разбили на оценку
       21 сентября 2018 , 17:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук