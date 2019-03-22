Правительство выделило почти 440 миллионов гривен для восстановления дорог в Луганской области

В государственном бюджете на строительство, восстановление и ремонт дорог местного значения в Луганской области выделена сумма в размере 439 924 миллионов гривен.

В Луганской ОГА отметили, что из этой суммы на мелкий ремонт и эксплуатационное содержание пойдет 113 093 000 гривен, на текущий средний ремонт – 190 969 000 гривен, а на капитальный ремонт – 135 861 000 гривен.

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Капремонт улиц и дорог коммунальной собственности предусмотрено в Старобельске, Лисичанске, Северодонецке, Рубежном и Кременной.

В перечень объектов капитального ремонта вошли мост через реку Айдар на автомобильной дороге Передельское – Айдар и водопропускных труб на автодороге Ганнусовка – Новороссошь.

Напомним, что в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ украинские дороги планируют оборудовать шумовыми полосами.

По словам представителя Минрегиона, в Украине такие шумовые полосы будут обустраивать на крупнейших трассах, дорогах первой и второй категорий. А именно на обочинах таких дорог и перед приближением к участку с повышенной опасностью.