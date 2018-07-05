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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Правительство выделит почти 106 миллионов гривен на обустройство КПВВ на админгранице с Крымом

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4 июля на заседании Правительства было принято постановление о выделении 105, 98 миллионов гривен на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"
4 июля на заседании Правительства было принято постановление о выделении 105, 98 миллионов гривен на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" / krymr.com

4 июля на заседании Правительства было принято постановление о выделении 105, 98 миллионов гривен на обустройство контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" и "Чонгар", расположенных на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом информирует пресс-центр МинВОТ.

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Принятое правительством решение позволит улучшить условия пребывания граждан при пересечении административной границы, позволит предоставлять административные и транспортные услуги, создать комфортную сервисную зону, а также создать соответствующие санитарно-гигиенические условия на КПВВ,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что еще с октября 2016 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины неоднократно поднимало вопрос по обустройству а также улучшение условий пребывания граждан на КПВВ.

В частности говорилось об обустройстве медицинских пунктов, санитарно-технического обустройства, необходимость открытия центра административных услуг, а также обустройство паркомест для автомобилей.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Кабинет Министров Украины
Источник: 24 канал
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