Правительство запретило отключать электроэнергию шахтам и водоканалам во время карантина
Кабмин запретил поставщикам электроэнергии отключать от нее предприятия центрального водоснабжения и водоотведения, угольные шахты. Также под запретом – прекращение газоснабжения теплоэлектростанциям и теплоэлектроцентралям.
Поставщики также не могут ограничивать ниже технологического минимума потребление электроэнергии перечисленным предприятиям. О соответствующем решении говорится в постановлении правительства от 2 апреля.
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Поставлять газ и электроэнергию водоканалам, угольным предприятиям, ТЭЦ и ТЭС придется, несмотря на состояние расчетов.
Ранее правительство запретило во время карантина отключать потребителей от газоснабжения и электроэнергии за неуплату коммунальных услуг. Пеню и штрафы за просроченные платежки тоже не будут начислять.
Финансовые облегчения во время карантина / Инфографика 24 канала
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