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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Правительство запретило отключать электроэнергию шахтам и водоканалам во время карантина

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      Водоканалам электроэнергию не будут отключать / Экономика

      Кабмин запретил поставщикам электроэнергии отключать от нее предприятия центрального водоснабжения и водоотведения, угольные шахты. Также под запретом – прекращение газоснабжения теплоэлектростанциям и теплоэлектроцентралям.

      Поставщики также не могут ограничивать ниже технологического минимума потребление электроэнергии перечисленным предприятиям. О соответствующем решении говорится в постановлении правительства от 2 апреля.

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      Поставлять газ и электроэнергию водоканалам, угольным предприятиям, ТЭЦ и ТЭС придется, несмотря на состояние расчетов.

      Ранее правительство запретило во время карантина отключать потребителей от газоснабжения и электроэнергии за неуплату коммунальных услуг. Пеню и штрафы за просроченные платежки тоже не будут начислять.

      полегшення на час карантину
      Финансовые облегчения во время карантина / Инфографика 24 канала 

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Газ Электроэнергия
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