Правительство запускает в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу: что об этом известно

Правительство приняло решение о запуске Офиса контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге. Офис будет следить за крупнейшими предприятиями в городе.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

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По его словам, специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий. Также Офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в крупнейших промышленных регионах.

Гончарук также привел статистику, согласно которой в 2016 году загрязнения атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 тысячам смертей (около 10% всех смертей в год).

Отметим, что в июле 2019 года Служба безопасности Украины заявляла, что на металлургическом комбинате "АрселорМиттал" в Кривом Роге было выявлено существенное превышение уровня радиации. Тогда СБУ таки зафиксировала нарушение правил эксплуатации оборудования.

Говорилось об излучении в 4,4 мк3в (микрозивертов) в час. Заметим, что абсолютно безопасной для человека и екопространства является доза в 20 микрорентген (0,2 мкЗв), а нормальным радиационным фоном считают 0,4 – 1,2 мкЗв.

Что известно о "АрселорМиттал Кривой Рог"?Предприятие принадлежит индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. Оно является крупнейшим производителем сталепроката в Украине.



Основные рынки сбыта – страны Ближнего Востока, Африки и Европы.