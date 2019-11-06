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      Правительство запустит онлайн-платформу, которая будет предоставлять консультации бизнесу

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      В Украине заработает сервис предоставления услуг малому и среднему бизнесу
      В Украине заработает сервис предоставления услуг малому и среднему бизнесу

      В феврале 2020 года в Украине планируют запустить онлайн-платформу, которая будет консультировать малый и средний бизнес. Предпринимателям будут предоставлять советы по открытию и построению бизнеса.

      Анонсировал появление онлайн-ресурса для помощи предпринимателям министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

      Каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построению эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрению CRM/HR-систем и других важных функций и направлений,
      – заявил Федоров.

      К теме: Проект Госбюджета-2020 внесли в Раду ко второму чтению: основные цифры

      Что известно о новом сервисе?

      Советы и помощь будут оказывать консультанты, которые являются экспертами в своем деле. Общение будет происходить по видеосвязи.

      Сейчас в правительстве проводят опрос владельцев малого и среднего бизнеса с целью выявить те проблемы, в которых им потребуется помощь государственных консультантов. Также разрабатывают методологию обучения будущих консультантов и работают над разработкой самой платформы.

      Пока неизвестно, будет ли пользование сервисом бесплатным.

      Напомним, накануне Михаил Федоров заявил, что на государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков) в госбюджете-2020 не выделили средств.

      Есть 30,8 мил на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и ранее,
      – заявил министр.

      По словам министра, его команда надеется на волонтеров, бизнес и собственную эффективность.

      blog_ava
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Бюджет 2020 Бюджет Бизнес
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