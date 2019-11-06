Правительство запустит онлайн-платформу, которая будет предоставлять консультации бизнесу

В феврале 2020 года в Украине планируют запустить онлайн-платформу, которая будет консультировать малый и средний бизнес. Предпринимателям будут предоставлять советы по открытию и построению бизнеса.

Анонсировал появление онлайн-ресурса для помощи предпринимателям министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построению эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрению CRM/HR-систем и других важных функций и направлений,

– заявил Федоров.

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Что известно о новом сервисе?

Советы и помощь будут оказывать консультанты, которые являются экспертами в своем деле. Общение будет происходить по видеосвязи.

Сейчас в правительстве проводят опрос владельцев малого и среднего бизнеса с целью выявить те проблемы, в которых им потребуется помощь государственных консультантов. Также разрабатывают методологию обучения будущих консультантов и работают над разработкой самой платформы.

Пока неизвестно, будет ли пользование сервисом бесплатным.

Напомним, накануне Михаил Федоров заявил, что на государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков) в госбюджете-2020 не выделили средств.

Есть 30,8 мил на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и ранее,

– заявил министр.

По словам министра, его команда надеется на волонтеров, бизнес и собственную эффективность.