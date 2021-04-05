У Болгарії 4 квітня відбулися вибори до парламенту. За результатами екзитполів, перемогу здобуває правляча партія прем'єр-міністра Бойка Борисова, за яку проголосували 25% виборців.

На виборах 2017 року політична сила заручилася трохи більшою підтримкою і набрала 33,5% голосів.

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Хто проходить до парламенту Болгарії: результати екзитполів

За даними компанії Alpha Research, партія прем'єр-міністра Бойка Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" перемагає на виборах, набравши 25% голосів ;

перемагає на виборах, набравши ; соціалістична партія займає друге місце – 17,6% голосів;

третьою йде партія "Є такий народ" шоумена Славі Тріфонова – 15,2%.

до парламенту ймовірно потраплять ще 2 партії – "Болгарський національний рух" та "Турецький рух за права і свободи".

До слова, наявних голосів правлячій партії не буде достатньо для формування більшості, тому політсила шукатиме союзників, щоб сформувати коаліцію в парламенті.

Що відомо про Борисова та його партію