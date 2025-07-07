Злоумышленник вместе с жертвой служили в одном из правоохранительных органов. Они вместе арендовали квартиру в Запорожье после вынужденного переезда из Пологовского района из-за войны, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Пытался скрыть убийство товарища

16 февраля 2025 года между ними произошел конфликт. Один из правоохранителей застрелил коллегу из табельного огнестрельного оружия.

Только вечером того же дня подозреваемый позвонил в полицию и сообщил, что его товарищ якобы застрелился.

Хотя на самом деле после убийства мужчина делал все возможно, чтобы "замести следы". Он бродил по городу с телефоном погибшего, чтобы создать впечатление якобы коллега уехал из дома.

По возвращении милиционер тщательно убрал квартиру и уничтожил следы. Сначала он пытался спрятать тело, завернув в ковер, но впоследствии изменил план и решил инсценировать самоубийство.

Собранные доказательства, результаты экспертиз, допросы на полиграфе и следственные эксперименты полностью опровергли версию о "суициде".

Сейчас фигурант находится под стражей.

В Запорожье экс-правоохранитель убил коллегу / Фото ГБР

К слову, 16-летний подросток в Харькове убил 30-летнего мужчину из-за личной неприязни, нанеся ему удары молотком и ножом.