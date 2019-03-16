Правоохранителей массово стягивают в центр Киева из-за запланированной акции "Нацкорпуса": фото

С утра 16 марта в правительственный квартал столицы стянули крупные силы полиции – всего за безопасностью будут следить более 3 тысяч правоохранителей. Прилегающие к Администрации Президента улицы еще заранее перекрыли для движения транспорта.

Жители столицы рассказывают о десятках полицейских автомобилей, которые один за другим прибывают в центр города, сообщает корреспондент 24 канала.

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В пресс-службе полиции Киева говорят, что во время акций за порядком в столице будут следить 3 тысячи правоохранителей. Согласно заявке организаторов, в митинге планируется участие более 10 тысяч человек.

В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства,

– отметил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Таких акций в Киеве запланировано несколько, самая масштабная из них – в центре города.



Три тысяч правоохранителей будут следить за порядком в Киеве

Правоохранители Киева призывают к порядку

24 канал писал, что полиция перекрыла правительственный квартал для движения автомобильного транспорта еще заранее. На закрытую территорию могут попасть только жители близлежащих домов.



Жители города сообщают о полицейских автомобилях / Источник: 24 канал

В частности, пока не удастся заехать на улицы Шелковичную, Институтскую, Лютеранскую, Садовую, Круглоуниверситетскую и Липскую.

"Национальный корпус" планирует провести на Майдане Независимости масштабную акцию "Свинарчук Порошенко – за решетку!". В связи с заявленным митингом Посольство США в Украине опубликовало предупреждение для граждан.



Правительственный квартал перекрыли еще заранее / Источник: rbc.ua

Активисты "Национального корпуса" анонсировали новую масштабную акцию 16 марта в центре Киева. Они снова будут требовать привлечь к ответственности виновных в хищениях в "Укроборонпроме".

Что известно о "Национальном корпусе"?

Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.

В "Нацкорпусе" также выдвинули свои требования, которые озвучат во время акции:

Взять под стражу и арестовать счета и имущество предполагаемых участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководителя "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета.



Требования "Нацкорпуса"

ЧТО ОБ АКЦИЯХ "НАЦКОРПУСА" ДУМАЮТ В США?

Отметим, посольство США опубликовало предупреждение о возможной опасности в связи с митингом, который должна провести националистическая группировка.

Эта группировка была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидается скопление людей,

– говорится в ведомстве.

Кроме того, 14 марта Государственный департамент США назвал украинские радикальные организации С14 и "Нацкорпус" группами ненависти. В ведомстве заявили, что за 2018 год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при очевидном попустительстве правоохранительных органов.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков в Гладковских , Букина и других фигурантов скандала. Гладковский носил фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил ее на фамилию матери.

После обнародования журналистами проекта "Наши деньги" коррупционных схем активисты начали проведение регулярных акций протеста.

Началось из столицы. Несколько активистов "Национальной дружины" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать здание сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. С тех пор протесты националистов набирают обороты.

ПРОТЕСТЫ "НАЦКОРПУСА": ХРОНИКА СОБЫТИЙ