Суд может ему присудить штраф, либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо арест на срок до 6 месяцев. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Будут судить юношу по 125 статье Уголовного кодекса – нанесение умышленных легких телесных повреждений.
Если бы я был судьей, то я бы направил этого малолетнего негодяя на год исправительных работ – подметать улицы, мыть общественные туалеты. Может тогда он осознает, что натворил,
– написал Геращенко.
Избиение девушки в Харькове: что известно
- В телеграм-каналах обнародовали видео жестокого избиения девушки в компании. Группа подростков отдыхала на лавочке. Парень налетел на несовершеннолетнюю девушку и начал ее жестоко избивать кулаками, а потом еще и ногами.
- Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь получила существенные травмы – нападавший сломал ей нос.
- По словам женщины, ее ребенок был знаком с нападавшим. Тот якобы набросился на нее с кулаками, потому что девушка повысила на него голос.
- Впоследствии в сети появилось видео извинения изверга перед жертвой. Он стоял на коленях и неохотно просил прощения у пострадавшей и других девушек.
- Полиция нашла злоумышленника еще вечером 12 мая.
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