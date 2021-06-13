Правоохранители задержали обидчика 14-летней девушки в Харькове

Харьковские полицейские задержали 16-летнего парня, который избил девушку на глазах сверстников. В дальнейшем его будут судить.

Суд может ему присудить штраф, либо общественные работы от 150 до 240 часов, либо арест на срок до 6 месяцев. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Будут судить юношу по 125 статье Уголовного кодекса – нанесение умышленных легких телесных повреждений.

Если бы я был судьей, то я бы направил этого малолетнего негодяя на год исправительных работ – подметать улицы, мыть общественные туалеты. Может тогда он осознает, что натворил,

– написал Геращенко.

Избиение девушки в Харькове: что известно

В телеграм-каналах обнародовали видео жестокого избиения девушки в компании. Группа подростков отдыхала на лавочке. Парень налетел на несовершеннолетнюю девушку и начал ее жестоко избивать кулаками, а потом еще и ногами.

Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь получила существенные травмы – нападавший сломал ей нос.

По словам женщины, ее ребенок был знаком с нападавшим. Тот якобы набросился на нее с кулаками, потому что девушка повысила на него голос.

Впоследствии в сети появилось видео извинения изверга перед жертвой. Он стоял на коленях и неохотно просил прощения у пострадавшей и других девушек.

Полиция нашла злоумышленника еще вечером 12 мая.

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