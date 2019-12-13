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      Правоохранители обыскали квартиру Мухарского, который поддержал Антоненко по делу Шеремета

      76 Читати новину українською
      В квартире Антона Мухарского устроили обыски / youtube.com

      Правоохранители устроили обыски в квартире украинского телеведущего, актера и писателя Антона Мухарского (Ореста Лютого) в ночь на 13 декабря на Подоле в Киеве. Эту квартиру артист сдает в аренду, поэтому сам там не живет.

      "Сегодня (13 декабря) ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности – позже", – написал Мухарский в фейсбуке.

      Накануне артист выложил в фейсбук видеозапись, на которой поддержал подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко (ветерана войны на Донбассе и музыканта Riffmaster). Мухарский вместе с Антоненко выступали на Донбассе для военных.

      На видео артист зачитал подозрение следствия Антоненко в убийстве Шеремета: "Антоненко Андрей Сергеевич, увлекшись ультра националистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разжигал в обществе межнациональную рознь. Стремясь делать свои взгляды объектом общественности, что бла бла бла бла бла бла бла…"

      Это один из самых смешных элементов шоу, которое нам представила власть под руководством руководителя "Студии "Квартал 95", а по совместительству Президента Украины Владимира Зеленского. Надо отдать должное – с креативом и сценарными кадрами у них все в порядке,
      – сказал в ролике Мухарский.

      Он также обвинил власть и правоохранителей в нарушении презумпции невиновности. По мнению мнению артиста, это спланированная акция атаки против защитников Украины.

      "Андрей, друг Riffmaster, передавай поздравления своим друзьям. Держитесь. Вся боевая, вся художественная Украина на твоей стороне. Я думаю, что время все расставит на свои места", – добавил Мухарский.

      Новость дополняется ...

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Riffmaster Расследования
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