Правоохранители обыскивают мэрию Днепра

В пятницу, 18 января, сотрудники Службы безопасности и прокуратуры обыскивают здание городского совета Днепра.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Информацию об обысках подтвердили в прокуратуре Днепропетровской области. Там пояснили, что следственные действия происходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных денег.

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"В материалах производства есть информация о том, какого подразделения горсовета это касается, но мы пока эту информацию не обнародуем", – сказала пресс-секретарь прокуратуры Днепропетровской области Александра Сараева.

Она добавила, что о происшествии в прокуратуре смогут рассказать после проведения определенных следственных действий.