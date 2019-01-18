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      Правоохранители обыскивают мэрию Днепра

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      Правоохранители обыскивают мэрию Днепра
      Правоохранители обыскивают мэрию Днепра / Иллюстративное фото

      В пятницу, 18 января, сотрудники Службы безопасности и прокуратуры обыскивают здание городского совета Днепра.

      Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Информацию об обысках подтвердили в прокуратуре Днепропетровской области. Там пояснили, что следственные действия происходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных денег.

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      "В материалах производства есть информация о том, какого подразделения горсовета это касается, но мы пока эту информацию не обнародуем", – сказала пресс-секретарь прокуратуры Днепропетровской области Александра Сараева.

      Она добавила, что о происшествии в прокуратуре смогут рассказать после проведения определенных следственных действий.

      Теги: Новости Украины Новости Днепра Расследования СБУ Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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