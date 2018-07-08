Правоохранители Одессы задержали наркодилера

У мужчины по месту жительства было обнаружено и изъято около 3 килограммов уже готового к реализации и потреблению наркотического вещества – каннабиса.

Об этом сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции.

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В полиции отмечают, что 40-летний одессит выращивал растения конопли, дома высушивал и доводил их до состояния готовности к употреблению. Затем мужчина фасовал изготовленное наркотическое средство по пакетикам и продавал.

В ходе санкционированного обыска у мужчины было обнаружено и изъято 136 полиэтиленовых пакетиков и 4 полиэтиленовых свертка с сухим измельченным веществом растительного происхождения, похожим на каннабис,

– сообщили в пресс-службе.

Правоохранители отметили, что во время осмотра помещения правонарушителя были изъяты различные принадлежности для проникновения в частные дома, а также вещи и документы, не принадлежащие мужчине. В настоящее время злоумышленник проверяется на причастность к совершению квартирных краж в Одессе.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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