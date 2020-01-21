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      Правоохранители пресекли деятельность столичной виртуальной порно-студии

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      Правоохранители закрыли онлайн порно-студию / kyiv.npu.gov.ua

      На арендованных квартирах девушки за деньги транслировали онлайн-видео порнографического характера. Трем фигурантам пикантного бизнеса сообщено о подозрении.

      Столичные полицейские получили оперативную информацию о деятельности онлайн порно-студии. Правоохранители установили организатора, ею оказалась 33-летняя женщина, проживающая в Киевской области. Также установили двух ее сообщников – 30-летнюю киевлянку и 35-летнего администратора.

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      Сотрудники полиции установили, что в порно-студии за вознаграждение работали 20 девушек. Подбор осуществляли администраторы через объявления в интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео на специализированных сайтах. За месяц организатор получала около 100 тысяч гривен.

      порно-студія
      В столичной порно-студии работало 20 девушек / Фото: Нацполиция

      Во время обысков порно-студий полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье. Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

      онлайн порно-студіяПолиция закрыла столичную порно-студию / Фото: Нацполиция

      онлайн порно-студіяПравоохранители задержали администратора порно-студии / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Полиция Криминальные новости Криминал Новости Киева
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