Правоохранители пресекли деятельность столичной виртуальной порно-студии

На арендованных квартирах девушки за деньги транслировали онлайн-видео порнографического характера. Трем фигурантам пикантного бизнеса сообщено о подозрении.

Столичные полицейские получили оперативную информацию о деятельности онлайн порно-студии. Правоохранители установили организатора, ею оказалась 33-летняя женщина, проживающая в Киевской области. Также установили двух ее сообщников – 30-летнюю киевлянку и 35-летнего администратора.

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Сотрудники полиции установили, что в порно-студии за вознаграждение работали 20 девушек. Подбор осуществляли администраторы через объявления в интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео на специализированных сайтах. За месяц организатор получала около 100 тысяч гривен.



В столичной порно-студии работало 20 девушек / Фото: Нацполиция

Во время обысков порно-студий полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье. Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция закрыла столичную порно-студию / Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали администратора порно-студии / Фото: Нацполиция