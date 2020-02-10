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      Правоохранители спасли голого парня из люка

      6 Читати новину українською
      Мужчину без одежды достали из сливного стока / рatrol.police.gov.ua

      В Киеве прохожие нашли в канализации мужчину и вызвали патрульных. Почему он туда попал, мужчина ответить не смог.

      В Патрульную полицию Киева позвонили прохожие: "Из люка видны человеческие пальцы, вероятно, там находится человек. Помогите". Пальцы держались за решетку стока.

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      Спасатели с помощью инструментов разрезали решетку дождеприемника и вытащили мужчину. Он очень замерз и был голый. На вопрос патрульных, как он оказался в яме, мужчина ничего не объяснил.

      Пострадавшему дали одежду и посадили в автомобиль, чтобы он смог отогреться и дождаться медиков.

      В Патрульной полиции отметили, что мужчина вел себя странно. Инспекторы заметили у него признаки опьянения. Врачи госпитализировали мужчину в медучреждение.

      Голого мужчину достали из канализации – смотрите видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Киева Криминальные новости Криминал
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