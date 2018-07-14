Правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти в Мьянму трех гражданок Украины

27-летнего жителя Сум задержали работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Отмечается, что сумчанин пытался вывезти в Мьянму трех гражданок Украины, двух 24 и 33-летнюю женщин, с целью сексуальной эксплуатации.

Во время документирования преступной деятельности было установлено, что в мае мужчина подыскал на территории Харькова трех женщин. После чего, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, достиг договоренности об их перемещении через государственную границу Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг,

– говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину 13 июля возле торгового центра на улице Сумской в Харькове.

Уголовное производство было открыто в марте по части 2 статьи 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Следователи открыли еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.



Задержан 27-летний житель города Сумы