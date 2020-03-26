Правоохранители задержали преступников, которые изготавливали и продавали поддельные лекарства
Столичные правоохранители задержали троих человек, которые подделывали лекарственные средства. А тогда продавали их на территории Киева и некоторых областей страны.
Подпольное производство организовали в нежилом помещении в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
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Злоумышленники изготавливали фальсифицированные лекарства с помощью специального оборудования. Готовую продукцию они маркировали под известных украинских производителей.
Реализовывали лекарства на территории Киева, Киевской и других областей Украины. Продавали товар через интернет-магазины и почтовые отделения.
Правоохранители обнаружили злоумышленников, которые подделывали лекарства / Фейсбук Прокуратуры Киева
Правоохранители провели 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов.
Продукцию они маркировали под известных украинских производителей / Фейсбук Прокуратуры Киева
Что обнаружили следователи:
- оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств;
- примерно полтысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета;
- фасовочный материал для готовой продукции;
- записи и другие вещественные доказательства.
Изготавливали лекарства с помощью специального оборудования / Фейсбук Прокуратуры Киева
Троих людей, а среди них и организатора подпольного бизнеса, задержали. Сейчас идет следствие.