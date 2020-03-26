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      Правоохранители задержали преступников, которые изготавливали и продавали поддельные лекарства

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      Столичные правоохранители задержали троих человек, которые подделывали лекарственные средства. А тогда продавали их на территории Киева и некоторых областей страны.

      Подпольное производство организовали в нежилом помещении в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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      Злоумышленники изготавливали фальсифицированные лекарства с помощью специального оборудования. Готовую продукцию они маркировали под известных украинских производителей.

      Реализовывали лекарства на территории Киева, Киевской и других областей Украины. Продавали товар через интернет-магазины и почтовые отделения.


      Правоохранители обнаружили злоумышленников, которые подделывали лекарства / Фейсбук Прокуратуры Киева

      Правоохранители провели 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов.


      Продукцию они маркировали под известных украинских производителей / Фейсбук Прокуратуры Киева

      Что обнаружили следователи:

      • оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств;
      • примерно полтысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета;
      • фасовочный материал для готовой продукции;
      • записи и другие вещественные доказательства.


      Изготавливали лекарства с помощью специального оборудования / Фейсбук Прокуратуры Киева

      Троих людей, а среди них и организатора подпольного бизнеса, задержали. Сейчас идет следствие.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Здоровье Лекарства Прокуратура Киева Лечение Новости Киева
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