Правоохранители задержали террориста, который планировал теракты в Украине по заказу России

Правоохранители задержали и арестовали украинца, который по заказу российских спецслужб готовил террористический акт в Херсоне, направленный против представителя "Нацкорпуса" и руководителя Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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Она отметила, что задержанный в мае 2018 года, выполняя задание спецслужб России, с использованием огнестрельного оружия совершил покушение в Херсоне, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть нанесены телесные повреждения различной степени тяжести

Пресс-секретарь отметила, что нападающему не удалось реализовать свои намерения, поскольку его подготовку тайно контролировали украинские правоохранители, и они заменили боевые патроны на холостые.

Кроме того, подозреваемый планировал совершить еще одно нападение на одного из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области".

Она сообщила, что задержанному 14 ноября сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса – "приготовление и покушение на преступление", "теракт", "незаконное обращение с оружием".

15 ноября Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.