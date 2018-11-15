20:13
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Правоохранители задержали террориста, который планировал теракты в Украине по заказу России

      298 Читати новину українською
      Правоохранители задержали террориста
      Правоохранители задержали террориста / vinbazar.com

      Правоохранители задержали и арестовали украинца, который по заказу российских спецслужб готовил террористический акт в Херсоне, направленный против представителя "Нацкорпуса" и руководителя Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области.

      Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

      Читайте также: Убийство Гандзюк: главы Херсона и области проигнорировали заседание комиссии по делу

      Она отметила, что задержанный в мае 2018 года, выполняя задание спецслужб России, с использованием огнестрельного оружия совершил покушение в Херсоне, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть нанесены телесные повреждения различной степени тяжести

      Пресс-секретарь отметила, что нападающему не удалось реализовать свои намерения, поскольку его подготовку тайно контролировали украинские правоохранители, и они заменили боевые патроны на холостые.

      Кроме того, подозреваемый планировал совершить еще одно нападение на одного из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области".

      Она сообщила, что задержанному 14 ноября сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса – "приготовление и покушение на преступление", "теракт", "незаконное обращение с оружием".

      15 ноября Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Херсона ГПУ Новости России терроризм
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      сегодня , 20:00 Скандальний закон про "євробляхи": як штрафуватимуть автомобілістів
      Тетяна Острікова 56
      США устроили ловушку России и ОПЕК
      сегодня , 19:01 США устроили ловушку России и ОПЕК
      Злой Одессит 1577
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня , 18:00 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      Олександр Бевза 200
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сегодня , 17:01 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 363
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сегодня , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 523
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Рада лишила депутатской неприкосновенности Олеся Довгого
       11 июля 2017 , 18:11
      Подорожание газа – неизбежно, – Гройсман
       4 сентября , 13:39
      Главные новости футбола 25 августа: Динамо сыграло вничью с Черноморцем, очередная неудача Вест Хэма Ярмоленко
       26 августа , 07:00
      Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду
       27 августа , 11:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук