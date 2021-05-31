На відео юнак спочатку показує себе та дівчину, а потім переводить камеру на храм. Цей процес він супроводжував вигуком: "Православненько".

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Як з'ясували журналісти "героями" цього відео є 18-річний Нікіта Савченко та Маша Муравська. Друзі дівчини повідомили, що вона неповнолітня.

Сороміцька витівка підлітків біля церкви: дивіться відео 18+

Тепер "зірки мережі" називають свій вчинок дурним

Схоже, що підліткам добряче перепало за таку витівку. Адже вже незабаром на їхніх сторінках в соцмережі з'явилися відео з вибаченнями.

Савченко назвав все те, що відбулося, дуже дурним. "Хочу вибачитися за відео, зняте біля церкви. Такого більше не повториться", – запевнив він.

Муравська зазначила, що не очікувала таких наслідків. "Хочу вибачитися перед кожним, чию віру ми зачепили цим дурним відео. "Нашому вчинку немає виправдання", – додала вона.

Підлітки вибачилися за секс біля церкви:

Інцидент в Івано-Франківську

На початку 2021 року молода пара зайнялася сексом на оглядовому майданчику ратуші в центрі Івано-Франківська. Втім, "хизуватися" цим вони не планували.

На відео це записали перехожі, які мимоволі стали свідкам процесу. Кадри стали вірусними й розлетілися мережею. Мер міста жартома пропонував зробити послугу платною.