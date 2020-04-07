Правоведы раскритиковали идею переноса Конституционного суда: дорого и нецелесообразно

Партия "Слуга народа" и представители президента Владимира Зеленского поддерживают изменения в закон "О Конституционном Суде Украины". В то же время правоведы раскритиковали документ.

Проект закона оценили эксперты Центра политико-правовых реформ. Юристы отметили положительные инициативы, но отметили также негативные.

К теме Переноса Конституционного суда уменьшит влияние олигархов на судей, – представитель Зеленского

Среди положительного:

запрет судьям КС иметь иностранное гражданство;

усиление выполнения решений КСУ в случае признания акта неконституционным.

Однако большинство инициатив эксперты назвали нецелесообразными и неконституционными.

Негативные аспекты законопроекта

Относительно идеи переноса Конституционного суда из Киева в Харьков, то правоведы отметили, что это не отграничит влияние олигархов и криминальных авторитетов, а лишь усилит давление на судей.

Эксперты обратили внимание, что перевод судов в другой город и создание условий труда потребует значительных дополнительных средств из госбюджета.

Правоведы отмечают, что законопроект не детализирует сроков и других процедурных аспектов переезда КС в Харьков и не предусматривает корректировку положений закона "О столице Украины – город-герой Киев", который также предусматривает местонахождение Конституционного суда в столице Украины.

Что предлагают правовед ы

В целом специалисты убеждены, что независимость судей КС обеспечит не их перемещение в Харьков, а прозрачный отбор на конкурсной основе.

Проект закона зарегистрировали в Раде 3 апреля, а 6 апреля отправили на рассмотрение профильного комитета. Инициатором законопроекта стала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова. Инициативу поддержал представитель президента Владимира Зеленского Федор Вениславский.



Что предусматривает проект закона – читайте по ссылке.