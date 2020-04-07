Правоведы раскритиковали идею переноса Конституционного суда: дорого и нецелесообразно
Партия "Слуга народа" и представители президента Владимира Зеленского поддерживают изменения в закон "О Конституционном Суде Украины". В то же время правоведы раскритиковали документ.
Проект закона оценили эксперты Центра политико-правовых реформ. Юристы отметили положительные инициативы, но отметили также негативные.
К теме Переноса Конституционного суда уменьшит влияние олигархов на судей, – представитель Зеленского
Среди положительного:
- запрет судьям КС иметь иностранное гражданство;
- усиление выполнения решений КСУ в случае признания акта неконституционным.
Однако большинство инициатив эксперты назвали нецелесообразными и неконституционными.
Негативные аспекты законопроекта
Относительно идеи переноса Конституционного суда из Киева в Харьков, то правоведы отметили, что это не отграничит влияние олигархов и криминальных авторитетов, а лишь усилит давление на судей.
Эксперты обратили внимание, что перевод судов в другой город и создание условий труда потребует значительных дополнительных средств из госбюджета.
Правоведы отмечают, что законопроект не детализирует сроков и других процедурных аспектов переезда КС в Харьков и не предусматривает корректировку положений закона "О столице Украины – город-герой Киев", который также предусматривает местонахождение Конституционного суда в столице Украины.
Что предлагают правоведы
В целом специалисты убеждены, что независимость судей КС обеспечит не их перемещение в Харьков, а прозрачный отбор на конкурсной основе.
Проект закона зарегистрировали в Раде 3 апреля, а 6 апреля отправили на рассмотрение профильного комитета. Инициатором законопроекта стала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова. Инициативу поддержал представитель президента Владимира Зеленского Федор Вениславский.
Что предусматривает проект закона – читайте по ссылке.
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