Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет

Более 6 тысяч украинцев купили билеты на Чемпионат мира по футболу, который стартовал в России сегодня и продлится месяц.

Правозащитники Украинского Хельсинского союза по правам человека, Центра Гражданских Свобод и инициативы Let My People Go на пресс-конференции в "Главкоме" проинформировали о реальных угрозах безопасности граждан Украины в России, состоянии с соблюдением прав человека, пошаговых действиях при задержании и сообщили контактные данные госучреждений и общественных организаций Украины и России, куда можно обратиться в случае возникновения опасности.

ЧМ-2018 покажет, что Россия признана всем миром

Футбол давно стал просто медийным бизнесом. Поэтому России было так важно стать центром медийного внимания на время проведения ЧМ-2018. Это покажет россиянам и тем, кто поддерживает оккупацию Крыма, что Россия признана всем миром, считает заместитель председателя правления Центра Гражданских свобод Александра Романцова.

Футбол – вроде хорошая арена для демонстрации толерантности, антирасизма и защиты прав человека. И, казалось бы, международные футбольные события должны быть зоной, на которой геополитические дрязги не должны отражаться. Но футбол давно стал просто бизнесом. Не только сувенирной продукции и трансферов игроков, а прежде всего медийным. Поэтому каждая страна так борется, чтобы стать центром медийного внимания и прорекламировать себя,

– говорит правозащитница.

Поведение болельщиков из Украины будет виктимным

Категория украинских болельщиков, которые посетят российские города, является очень уязвимой, убежден руководитель отдела аналитики Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.

"Поведение болельщиков из Украины будет виктимным, то есть таким, что подталкивает человека стать жертвой. Они едут туда развлекаться, поэтому их поведение в лучшем случае будет нейтральным. Но только не таким, которое бы полностью устраивало российское законодательство. Потому что болельщик может громко выкрикивать кричалки, эмоционально делиться впечатлениями на украинском языке, что может вызвать агрессию патриотически настроенных россиян", – говорит Мартыненко.

Какие будут результаты, тяжело прогнозировать, считает правозащитник. Но конфликтов в этой цепочке не избежать.

Украинские фанаты имеют все шансы пополнить список политзаключенных

Россия до сих пор действует по принципу сталинских репрессий: "Был бы человек, а преступление найдется", считает главный редактор Euromaidan Press, участница кампании Let My People Go Аля Шандра. Поэтому фанаты из Украины могут пополнить ряды заключенных по политическим мотивам.

"В период сталинских репрессий давались указания, сколько надо арестовать конттреволюционеров. И их находили. Похожим образом сегодня работает машина в России по фабрикации дел над украинскими политзаключенными. Их рисуют шпионами, террористами и диверсантами, чтобы создавать образ врага, который нужен тоталитарному государству. Чтобы работала машина пропаганды, показывала украинцев преступниками и увеличивала ненависть, им нужны живые доказательства. И этими доказательствами могут стать украинские болельщики", – говорит Шандра.

Мундиаль – хороший плацдарм для пополнения рядов украинских политзаключенных из числа украинских фанов, считает правозащитница Романцова. Так, список из 64 украинцев, заключенных по политическим мотивам, создан российской пропагандистской машиной. Ведь им нужны информационные поводы, чтобы показать, что Россия заботится о своих гражданах и задерживают "террористов", которыми пленные не являются.

Многие из политзаключенных в России не первый раз, кто ездил к родственникам, кто-то занимался туризмом. И просто в какой-то момент они стали подходящим объектом для новой медийной истории. Они не занимались шпионажем, экстремизмом или терроризмом, а просто в определенный момент "понравились" ФСБ как объект медийной истории,

– говорит Романцова.

Шандра отметила, что кроме солидарности с украинскими политзаключенными, должно сработать и банальная осторожность.

"Представим себя чекистами... Как они думают? Приближается большой футбольный праздник. Украинцы его бойкотируют. А россиянам известно, что они устраивают теракты, диверсии и шпионят. Что будут делать зловредные украинцы на чемпионате? Конечно, этим воспользуются", – предполагает правозащитница.

Впрочем, судьба украинцев, которые купили билеты, но еще могут не поехать, зависит исключительно от их благоразумия.

Как обезопасить себя фанам?

Наиболее надежный способ защиты от противоправных действий – не ехать на ЧМ-2018, считает Романцова.

"Но если вы невероятно сильные, решительные и храбрые, чтобы ехать в Россию, будьте осторожны. У вас должны быть в порядке все документы, а копии спрятаны в надежном месте", – советует правозащитница.

Кроме того, может случиться так, что с купленным билетом вас не пропустят на территорию России, ведь соседнее государство "хвасталось", что забанило 300 тысяч украинцев. Соответственно, им въезжать на территорию России запрещено.

Если вы все-таки пересекли границу и заселились в отель, знайте, что вся официальная информация попадает в ФСБ, если те делают запрос, подчеркнула Шандра.

Вы оказываетесь с официально купленным билетом и официально забронированным местом в гостинице на территории, где официальность зависит только от политического желания России. А время показывает, что их желание может противоречить нормам прав человека,

– говорит она.

Стоит придерживаться рекомендаций, как себя вести на мирном собрании, советует Мартиенко.

Да, всегда надо иметь с собой идентификационные документы. Одеваться в удобную одежду. Не носить при себе колюще-режущих предметов, которые правоохранители могут классифицировать как холодное оружие.

Проводить ли мирные пикеты в поддержку политзаключенных – дело каждого гражданина, однако надо это делать осторожно.

"Если вы настолько храбрые что решили использовать Чемпионат мира и привезти туда украинский флаг или табличку Save Oleg Senstov, делайте это разумно. Вы должны знать, что любой полицейский или националистически настроенный гражданин России, а таких очень много на улице, станут для вас опасностью. Поэтому лучше этого не делать. И лучше туда не ехать", – акцентирует Романцова.

И основное – иметь контакт с родственниками

"Должны быть контактные персоны, которые каждый раз должны знать о ваше перемещение, когда вы просто выходите из отеля на улицу, или даже когда вы в него заходите", – советует Шандра.

Что делать, когда болельщика задержали?

Требовать переводчика, адвоката и возможность связаться с родственниками.

Заранее надо придумать кодовые слова, которые будут означать: "задержали, не могу говорить". Или "задержали, не могу говорить, звоните в консульство". Третье кодовое слово будет означать: "это я говорю, но под давлением".

В отношении задержанных применяют все незаконные способы: подписание чистых бланков, пытки.. Поэтому важно быть в контакте, не быть одному. Если вас задерживают на улице, кричите свое имя, фамилию и номер. Это срабатывало как в Москве, так и во Львове,

– говорит Романцова.

В какие госструктуры обращаться?

В МИД и украинские консульства в 4-х российских городах: Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Родные должны позвонить на круглосуточную горячую линию на сайте МИД и сообщить информацию о задержании.

Однако надо быть готовым, что консульства не сразу смогут помочь. Потому что работают над делами 64 украинцев, заключенных в России по политическим мотивам.

"Консульства – небольшие структуры, которые работают круглосуточно. К ним надо обращаться, однако будьте готовы, что они могут быть заняты и не окажут помощи сразу," – говорит Романцова.

Также она советует писать о задержанном на страницы кампаний Save Oleg Senstov и Let My People Go в соцсети Facebook. Правозащитники будут обращаться через официальных представителей и партнерские организации в российские правоохранительные органы, чтобы помочь украинским гражданам, задержанным в России.