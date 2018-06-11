Правозащитники обвинили СБУ в насильственном удержании людей для обмена пленными
По информации "Харьковской правозащитной группы", Служба безопасности Украины принудительно удерживает людей для обмена с оккупационными властями.
Об этом заявил директор организации Евгений Захаров.
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"СБУ ищут людей, причастных к совершению преступлений, подследственных, начинают с ними работать, предлагая им обмен. У людей, как правило, нет выхода, они соглашаются. Их держат в неизвестном месте без какой-либо связи с внешним миром", – сказал он.
Он добавил, что удержание пленных продолжается до обмена. По словам Захарова, эти случаи – классическое насильственное исчезновение.
"К большому сожалению, Служба безопасности чувствует себя в этом смысле абсолютно безнаказанной", – сообщил Захаров.
В начале июня в Минобороны Украины сообщили о подготовке боевиков к дискредитации и захвату в плен украинских военных.