Праздник с сальмонеллезом: в Ровненской области свадьба закончилась массовым отравлением

В селе Дружба, что на Ровненщине, после свадьбы 13 человек госпитализировали, среди них девять взрослых и четверо детей.

Предварительный диагноз медиков – пищевая токсикоинфекция и сальмонеллез. Угрозы жизни пациентов нет.

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У пяти госпитализированных состояние здоровья средней тяжести, у остальных – легкой. Блюда, которыми угощали гостей, готовили дома родители молодоженов. А застолье организовали в одном из кафе села Дружба.

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство. Сейчас правоохранители выясняют, откуда в еде могла взяться кишечная инфекция.

Напомним, в гостинично-ресторанном комплексе "Усадьба на источниках", что в селе Ромашковка Волынской области, произошло второе массовое отравление на свадьбе за неделю. На этот раз пострадали 15 человек.