Праздник в окопе: как на фронте отметили День Вооруженных сил Украины – видео

День Вооруженных сил празднуют и на передовой: без торжеств и по-армейски скромно. Ведь война никуда не делась – в течение суток оккупанты 15 раз вели огонь по нашим позициям, в том числе 6 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Праздник на фронте проходит почти буднично. Разве только на утреннее построение в каждый батальон с наградами приезжал комбриг.

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Одно из таки отличий, "За мужество", получил боец Константин – за поступок, которым отличился еще летом 2018 года.



По случаю праздника военных награждают за их достижения и подвиги

Тогда на передовой террористы подбили противотанковой ракетой водовоз, а парень бросился спасать собратьев из пламени.

Привезли нам воду, ребята уже как раз уезжали обратно. И дорога у нас там "пробита" саперами. Ну и ПТУР залетел прямо в кабину. Ребята горели, то я их вытащил. Один, правда, умер почти сразу, а другому ноги ранило очень. Говорят, что он жив – на лечении в Израиле,

– рассказал Константин.

Награды наградами, но совсем рядом идет война: в нескольких километрах на восток ребята продолжают защищать страну. Любой праздник здесь отмечают в окопе. Бойцы отметили, что разницы от обычного дня совсем не чувствуют, но в любой момент готовы к вражеским "поздравлениям".

Если обстрелы с той стороны линии разграничения будут умеренными, вечером солдаты попытаются накрыть скромный праздничный стол.

Утром немного дров заготовили. Возможно, вечером приготовим какое-то оливье. Что-то будем думать – нужно же, чтобы этот день как-то отличался от будней,

– убежден военный Андрей.

Он признался, праздничных дат на войне немного. И те, что есть, таки стараются праздновать, чтобы хоть как-то разгрузить горячие головы.

Обычно вечером возрастает опасность подхода вражеских диверсионных групп через густой туман. Уже на расстоянии 10 метров трудно разглядеть человека.



Война на Донбассе

Однако бдительность на передовой солдаты не теряют никогда: пока в обогреваемых печками блиндажах здесь будут праздновать, на каждом наблюдательном пункте бойцы по очереди будут внимательно высматривать врага в тепловизор, как и на протяжении других дней в году.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день в Старичах недалеко от Яворовского полигона на Львовщине в общежитие нового образца заселились первые военнослужащие.