18:50
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Праздник в окопе: как на фронте отметили День Вооруженных сил Украины – видео

      68 Читати новину українською

      День Вооруженных сил празднуют и на передовой: без торжеств и по-армейски скромно. Ведь война никуда не делась – в течение суток оккупанты 15 раз вели огонь по нашим позициям, в том числе 6 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

      Праздник на фронте проходит почти буднично. Разве только на утреннее построение в каждый батальон с наградами приезжал комбриг.

      Читайте также: День Вооруженных сил Украины: коротко о самой главной гордости нашей армии

      Одно из таки отличий, "За мужество", получил боец Константин – за поступок, которым отличился еще летом 2018 года.

      нагорода військовому
      По случаю праздника военных награждают за их достижения и подвиги

      Тогда на передовой террористы подбили противотанковой ракетой водовоз, а парень бросился спасать собратьев из пламени.

      Привезли нам воду, ребята уже как раз уезжали обратно. И дорога у нас там "пробита" саперами. Ну и ПТУР залетел прямо в кабину. Ребята горели, то я их вытащил. Один, правда, умер почти сразу, а другому ноги ранило очень. Говорят, что он жив – на лечении в Израиле,
      – рассказал Константин.

      Награды наградами, но совсем рядом идет война: в нескольких километрах на восток ребята продолжают защищать страну. Любой праздник здесь отмечают в окопе. Бойцы отметили, что разницы от обычного дня совсем не чувствуют, но в любой момент готовы к вражеским "поздравлениям".

      Если обстрелы с той стороны линии разграничения будут умеренными, вечером солдаты попытаются накрыть скромный праздничный стол.

      Утром немного дров заготовили. Возможно, вечером приготовим какое-то оливье. Что-то будем думать – нужно же, чтобы этот день как-то отличался от будней,
      – убежден военный Андрей.

      Он признался, праздничных дат на войне немного. И те, что есть, таки стараются праздновать, чтобы хоть как-то разгрузить горячие головы.

      Обычно вечером возрастает опасность подхода вражеских диверсионных групп через густой туман. Уже на расстоянии 10 метров трудно разглядеть человека.

      війна на донбасі
      Война на Донбассе

      Однако бдительность на передовой солдаты не теряют никогда: пока в обогреваемых печками блиндажах здесь будут праздновать, на каждом наблюдательном пункте бойцы по очереди будут внимательно высматривать врага в тепловизор, как и на протяжении других дней в году.

      Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день в Старичах недалеко от Яворовского полигона на Львовщине в общежитие нового образца заселились первые военнослужащие.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      сегодня , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 202627
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сегодня , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 392
      Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      сегодня , 16:15 Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      Анастасія Кримова 3540
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сегодня , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1921
      "Скромні" володіння несвятих отців
      сегодня , 15:00 "Скромні" володіння несвятих отців
      Дмитро Снєгирьов 2022
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Украинцы не проголосуют за Порошенко на выборах президента в 2019 году, – глава соцгруппы
       7 июня , 22:04
      Клиническая больница "Феофания" бесплатно лечит пострадавших майдановцев
       26 февраля 2014 , 08:13 2
      Тренер Ливерпуля раскрыл секрет успешного старта команды в чемпионате Англии
       13 октября , 16:36
      Chery объявила цены на "спортивный" кроссовер
       27 ноября , 09:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук