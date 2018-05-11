Праздник желудка в США или как страна борется с проблемой ожирения американцев

11 мая в США отмечают праздник желудка. Правила простые: можно есть, все что захочется, в неограниченном количестве.

Пицца, гамбургеры, пирожные, мороженое, сладкая вода и побольше. В этот майский день уже несколько лет в Америке отмечают праздник желудка.

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Традиция неформальная и введена для того, чтобы помочь американцам отвлечься от диет.

Я начну с клубники, она поможет мне перебить вкус всего того, что я уже съел сегодня,

– поделился посетитель кафе.

И пока 11 мая часть американцев оттягивается на полную, другие уже начали считать калории. Несколько дней назад в США ввели новые требования для ресторанов. Отныне в меню необходимо указывать калорийность блюд. Это очередная попытка законодателей решить проблему стремительного увеличения количества людей с избыточным весом.

Это эпидемия, которую сейчас регистрируют в большинстве развитых стран мира. США, к сожалению, лидируют в этом списке,

– ответил председатель Продовольственного фонда Роберта Вуда Джо Томпсон.

И действительно в США 34% взрослого населения имеет избыточный вес. На втором месте Мексика, здесь страдает ожирением 32% взрослого населения. Новая Зеландия – третья, 30% взрослых стоит похудеть.

Больная ожирением американка Рошель стала такой, потому что мало двигалась и злоупотребляла фаст-фудом. Ожирение – это социальная проблема, считают ученые, и решать ее нужно системно. Большинство экспертов настаивает: необходимо с детства прививать детям правильные пищевые привычки.

Когда вы употребляете здоровую пищу, вы более энергичны, успеваете сделать больше, у вас лучше работает мозг,

– рассказал психолог Курт Фон Тьорне.

В Европе больше всего проблем с лишним весом имеют британцы и турки. У наших южных соседей треть взрослого населения страдает ожирением. В Королевстве этот показатель составляет 27%. В Украине избыточный вес имеет каждый пятый взрослый.