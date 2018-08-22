Празднование Дня Независимости Украины: власть озвучила расходы

Правительство выделило 200 тысяч гривен на проведение мероприятий к 27-й годовщине Дня независимости Украины, из них потратят 187 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает "Громадське радио".

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"Средства на проведение мероприятий ко Дню независимости предусмотрены в бюджете Киева на 2018 год согласно городской целевой программе "Содействие развитию гражданского общества в г.. Киеве на 2017-2019 гг.", утверждено решением Киевского городского совета от 8 декабря 2016 №536 / 1540, в сумме 200 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, по результатам проведенной процедуры электронной закупки на торговой площадки платформы ProZorro сумма расходов составит 187 тысяч гривен. Средства пойдут на организацию церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и памятника Михаилу Грушевскому и на организацию праздничного мероприятия у здания Киевского городского совета на Крещатике.

На цветы городские власти потратили 25 тысяч гривен – за эти средства ФЛП-победитель тендера должен предоставить к празднику 1077 букетов. А на музыкальное сопровождение возложения цветов потратят 61 тысячу гривен. Играть в парке "Победа" во время торжеств будет оркестр Государственной пограничной службы Украины.

О проведении парада войск к 27-й годовщине независимости Украины сообщаем, что руководство подготовкой и проведением парада возложено на Министерство обороны Украины. Средства на проведение парада войск в бюджете городе Киев не предусматриваются,

– рассказали в КГГА.

Относительно стоимости парада в Минстерства обороны не ответили, лишь отметили, что деньги на организацию парада предусмотрены государственным бюджетом.

"Средства на перевозку, размещение и командировки военнослужащих ВСУ, которые будут участвовать в военном параде в честь 27-й годовщины Независимости Украины выделяют согласно сметных назначений, предусмотренных Министерству обороны Украины на 2018 финансовый год. Дополнительные средства из Государственного бюджета оборонному ведомству на эти цели не выделялись", – сообщили в Минобороны.