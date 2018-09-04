Празднование дня рождения на Львовщине превратилось в массовое отравление

На Львовщине возросло количество человек, которые отравились после празднования дня рождения в кафе в Бродовском районе области.

1 сентября в селе Суходолы в местном кафе "София" праздновали день рождения.

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2 сентября стало известно, что с пищевым отравлением после празднования в инфекционное отделение районной больницы в состоянии средней тяжести госпитализировали 8 человек, двое из которых – это дети в возрасте 17 лет.

Уже в понедельник, 3 сентября, стало известно, что за медицинской помощью с отравлением обратилось еще 7 человек. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В целом по состоянию на 21:00 3 сентября известно о 15 отравившихся после празднования в этом заведении. Среди них 4 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.

На время проверки кафе, где произошло отравление, закрыли минимум на три дня.

Накануне стало известно о массовом отравлении детей в оздоровительном комплексе на Буковине.