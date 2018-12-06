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      Празднование на миллионы: кто покупал Dzidzio, "Время и стекло" и The HARDKISS на День города

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      Сердючка приветствовала криворожан на День города
      Сердючка приветствовала криворожан на День города / Первый Городской. Кривой Рог

      В большинстве регионов Украины уже успели отпраздновать свой День города. Отдельные города делали это с музыкальным размахом и за миллионы гривен.

      Эксперты площадки Zakupki.Prom.ua проанализировали, что закупали украинские города для своих праздников, и сколько удалось сэкономить на тендерах.

      Артисты на 4 миллиона для Кривого Рога

      243-ю годовщину города Кривой Рог отпраздновал дорого. На это из бюджета выделили 4,25 миллиона гривен. И хотя в тендер пришло 4 участника, сэкономить удалось лишь 15 гривен. Победителем стал ФОП "Кучер Станислав Леонидович" с суммой предложения 4 249 985 грн. За эти деньги в рамках празднования 26 мая поставщик должен был организовать концерт семи украинских исполнителей. Среди выступающих – Верка Сердючка, Виталий Козловский и группа KADNAY. Для музыкантов победитель должен был обеспечить главную сцену и 5 дополнительных, предоставить техническое оборудование и спецэффекты. Кроме этого, условия тендера предусматривали проведение телемоста и 3d-mapping шоу.

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      "Время и стекло" для Покровска

      В Покровске Донецкой области праздновали День города одновременно с Днем шахтера. Не обошлось без концертной программы. Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровской горсовета объявил тендер на организацию концерта украинской поп-группы "Время и стекло". Ожидаемая стоимость закупки – 915 тысяч гривен. Однако Покровску не удалось сэкономить ни гривны. Из-за отсутствия конкуренции на рынке поставщика выбрали через переговорную процедуру. В результате организацию концерта взял на себя ФЛП "Пригладь Владимир Викторович".

      Артисты для Краматорска

      Не менее музыкальным оказался День города в Краматорске Донецкой области. Ожидаемая стоимость закупки составляла 1,2 миллиона гривен. На эти деньги 24 сентября победитель должен был организовать и технически обеспечить выступления Насти Каменских, Никиты Алексеева и Michelle Andrade. В тендер пришло два участника, и благодаря аукциону городу удалось сэкономить 5 тысяч гривен. Победителем стал ФОП "Иванищенко Анна Юрьевна" с предложением на сумму 1,195 миллиона гривен.

      Недорогой Dzidzio для Сокаля

      Также в мае праздновали День города в Сокале Львовской области. Исполнительный комитет сразу решил, что для торжества нужно заказать выступление группы Dzidzio. Поскольку ожидаемая стоимость закупки  позволяет проводить ее без аукциона, заказчик просто выложил в систему договор с ООО "ДЗИДЗИДЗИ" на сумму 136,5 тысяч гривен. О конкурентной борьбе за экономию, конечно, речь уже не шла.

      Двухдневное празднование в Хмельницком

      На два дня 29 и 30 сентября растянулось празднование Дня города в Хмельницком. Для этого управление культуры и туризма городского совета объявило тендер на закупку услуг по организации и проведению музыкального концерта. Ожидаемая стоимость закупки – 900 тысяч гривен. В ходе торгов город сэкономил 20 тысяч, а победителем стала ФЛП Ромашко Анжелика Станиславовна с предложением на сумму 880 тысяч гривен. В рамках мероприятия поставщик должен организовать концерт с участием групп The HARDKISS, 5 Vymir, PATSYKI Z FRANEKA, балета "Жизнь", диджеев. Для ценителей современного искусства предусмотрели установку проекта украинского художника Виктора Сидоренко Depersonalization.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости с регионов Бюджет
      Источник: 24 канал
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