Предателя из "ДНР" Николая Токаренко покрывают на самом высоком уровне, – Лещенко

С 2016 года правоохранителей не заинтересовала деятельность предателя из "ДНР" Николая Токаренко. Ему до сих пор не предъявлено подозрение, он не объявлен в розыск, фактически следствие все спустило на тормозах. Скорее всего, кто-то реально покрывает Токаренко на самом высоком уровне.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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Как отметил депутат, в марте 2016 глава так называемой ДНР Захарченко назначил на должность заместителя председателя Верховного суда ДНР и председателем Военного Трибунала "ДНР" Николая Токаренко, который оформился как переселенец и получает социальные выплаты из украинского бюджета.

До этого времени подозрение Токаренко не выдвинуто, в розыск он не объявлен. Возникает логичный вопрос: почему так происходит, что правоохранители не объявляют подозрение руководителю незаконного органа? Версий может быть две: либо это чистая халатность и небрежность подчиненных Луценко и Матиоса, либо кто-то реально покрывает Токаренко на самом высшем уровне,

– подчеркнул Лещенко.

И добавил, что вторая версия выглядит более вероятной, так как возможный родственник самого Токаренко входит в руководство Главной военной прокуратуры! Если это действительно правда, то возникают сомнения, а не сливают ли информацию в ДНР через родственные связи?

"Напомню, что Матиос никоим образом не отреагировал на сообщение СМИ о возможной родственной связи своего заместителя с Токаренко. СБУ также не реагирует, но после скандала с Семочко это совершенно не удивительно. И это молчание очень подозрительно, с учетом того, что дело против Токаренко пустили на тормоза", – сказал нардеп.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 19 октября 2018 года